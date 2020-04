Vaga indefinida a la Nissan

Daniel Mulero. Afiliat a CGT

El Comitè d’Empresa de Nissan de les plantes de Zona Franca i Montcada (Barcelona) va convocar públicament mitjançant un comunicat a tota la plantilla per a realitzar una vaga indefinida a partir del 4 de maig. Data en la qual l’empresa pretén reprendre l’activitat de manera parcial.

Per a entendre la situació és necessari recordar les diferents mobilitzacions que la plantilla va plantejar al febrer d’enguany. Les mobilitzacions tenien per finalitat aconseguir que les diferents Administracions Públiques (Ajuntaments de Barcelona, El Prat del Llobregat o Sant Andreu de la Barca, la Generalitat de Catalunya o el Ministeri d’Indústria) donessin suport a les reivindicacions dels treballadors, i exercir així més pressió sobre la direcció de l’empresa, per a aconseguir noves adjudicacions de models a produir. Fa anys que Nissan ha anat retirant sense substitució els models a produir en les plantes (en els últims anys tenen un rendiment aproximat del 30% de la seva capacitat).

En paraules de membres de CGT Nissan “la planta de Barcelona, té experiència en el desenvolupament del vehicle elèctric, en aquests moments s’està assemblant l’eNV200, una furgoneta exclusivament elèctrica. El nostre objectiu continua sent que se’ns adjudiquin nous models, independentment de si són NISSAN, Renault, Mitsubishi (per parlar de marques de l’Aliança)”.

Aquesta lluita no sols afectarà la plantilla de Nissan (gairebé 3000 treballadors) sinó que en total afectarà gairebé a 25.000 llocs de treball indirectes d’empreses subcontractades o proveïdores de components com poden ser, entre altres, ACCIONA, LEAR, BASF, GESTAMP, SNOP o MAGNA. En les plantes de Nissan principalment es dediquen a l’assemblatge dels vehicles, per tant, totes aquelles empreses que es dediquen a la fabricació de rodes, seients, bateries, etc., com aquelles que realitzen serveis de neteja, de restauració o de manteniments externs, quedaran molt exposades. Algunes d’aquestes empreses treballen en exclusivitat per a Nissan.

Amb aquesta difícil situació va arribar la crisi pandèmica de la Covid-19 i l’empresa va realitzar un ERTO per força major per la falta de subministraments i per no poder garantir la salut i les condicions sanitàries recomanades pel Ministeri de Sanitat. L’afectació de l’ERTO, que té una compensació fins al 85% del salari, afecta la gairebé totalitat de la plantilla. No queden afectats alguns treballadors que han pogut fer teletreball i aquells que han continuat treballant per a desenvolupar material per a ajuda sanitària com a respiradors, bates o pantalles facials.

En ple confinament la direcció informa els sindicats de la seva decisió de reobrir parcialment les plantes el 4 de maig per a produir 1400 unitats d’una furgoneta de Mercedes i així tancar el contracte pendent que tenien. Després d’això es tornaria a l’ERTO i a la paralització de la producció. Nissan no ha proposat cap pla industrial per a garantir la continuïtat de les plantes.

Davant aquests fets el Comitè d’Empresa va sol·licitar reunir-se amb Genís Alonso, director general de Nissan Espanya, per a dimecres passat 22 d’abril i no es va presentar. Aquesta mateixa setmana, el Comitè d’Empresa va aconseguir reunir-se amb Gianluca De Ficchy, President de Nissan Europa. Desgraciadament en aquesta última reunió no es va aclarir el futur de la plantilla en lluita perquè simplement es van remetre a dir, igual que va ocórrer després de les mobilitzacions de febrer, que fins a estiu la direcció no informaria dels seus plans.

Davant tal inseguretat i veient perillar els llocs de treball de les plantes de Nissan per la falta d’un precís pla industrial, el Comitè d’Empresa ha decidit convocar una vaga indefinida a partir de 4 de maig, no sols en les esmentades plantes de Zona Franca i Montcada, sinó a la totalitat de treballadors a Catalunya incloent les plantes del Prat del Llobregat i Sant Andreu de la Barca, així com la plantilla de NDS (Nissan Distribution Service). Esperen d’aquesta forma que l’empresa rectifiqui i s’assegui a negociar amb els treballadors un futur sostenible per als seus llocs de treball.